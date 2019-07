Il Maestro Pasticciere Domenico Manfredi, titolare della Pasticceria D’Elia di Teggiano, ieri è stato tra i protagonisti della presentazione della Guida di Repubblica sul Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’evento si è tenuto a Castellabate, nello splendido scenario offerto da Villa Matarazzo, alla presenza del Presidente del Parco Nazionale, Tommaso Pellegrino, del sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, di Ottavio Ragone della redazione napoletana di “Repubblica”, del direttore de “Le Guide di Repubblica”, Giuseppe Cerasa, del Direttore del Parco, Romano Gregorio, e della giornalista Maria Rosaria Sica.

Per l’occasione il Maestro Manfredi ha realizzato una sua dolce creazione, la torta che ricrea appunto le pagine della Guida alla scoperta delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche del Parco.

“Quando la Guida è stata presentata a Roma – spiega il Maestro Manfredi – ho realizzato la torta in versione guida in copertina, mentre ieri ho voluto rappresentarla in formato guida libro aperto. Il tema era il simbolo della primula. Quindi oltre alla torta al profumo della bagna alla primula, ho creato dei frollini con ripieno di marmellata realizzata interamente con i soli fiori di primule. L’idea nasce appunto dal tema ed è stata voluta fortemente dal Presidente Pellegrino che l’ha apprezzata tantissimo. E’ stato un grande onore per me essere testimonial dell’evento e rappresentare i prodotti di eccellenza del Parco“.

