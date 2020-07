Padula: un viaggio nel tempo nella Certosa di San Lorenzo con le telecamere di Linea Verde

Questa mattina il programma Linea Verde, in onda ogni domenica su Rai 1, ha fatto tappa a Padula mostrando le bellezze della Certosa di San Lorenzo, patrimonio dell’Unesco, fondata nel ‘300 per volontà di Tommaso Sanseverino che volle farvi venire i Certosini.

Il conduttore Marco Bianchi ha incontrato in un immaginario viaggio nel tempo i certosini nelle cucine della Certosa instaurando anche un simpatico dialogo.

“Continua il lavoro di promozione della Certosa di San Lorenzo in sinergia con la Direzione Regionale dei Musei della Campania – ha sottolineato l’assessore comunale alla Cultura, Filomena Chiappardo – Ringraziamo la Rai, lo staff di Linea Verde per questa importante occasione di presentazione delle bellezze di Padula e la Pro Loco per la collaborazione. La valorizzazione e la promozione sono gli obiettivi principali che vogliamo sviluppare con impegno sempre maggiore”.

La puntata andrà in onda il 13 settembre alle ore 11.00 su Rai 1.

– Elena Francesca Comuniello –