Padula: il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione, aliquote fiscali invariate per il 2019

Si è riunito ieri, nell’Aula Consiliare di Padula, il Consiglio comunale che ha visto la discussione di vari punti all’ordine del giorno. Tra questi è stato approvato il DUP, Documento Unico di Programmazione, presentato dall’assessore Giuseppe Comuniello, in cui sono descritti i lavori per il futuro. L’assessore ha spiegato che uscirà un bando per la gestione di Mandranello, infatti sono arrivate quattro manifestazioni d’interesse per capire a cosa destinare l’area.

Durante il Consiglio sono stati approvati a maggioranza il bilancio di previsione e l’addizionale comunale IRPEF con determinazione delle aliquote e soglia esenzione che riguarda tutti i redditi sotto i 7000 euro, con risparmio fiscale rispetto al passato per tutti i redditi inferiori a 43.000 euro.

“Non abbiamo effettuato alcun tipo di variazione – dichiara l’assessore Comuniello – per quanto riguarda quelle che sono le tariffe IMU principalmente, CONSAP imposta sulla pubblicità. Abbiamo in qualche modo modificato soltanto quella che è la linea IRPEF non tanto come budget finale che rimane sempre di 125.000 euro, ma siamo andati su scaglioni di reddito, cercando di equilibrarli. Abbiamo fatto in modo che chi ha un reddito inferiore paga un’addizionale IRPEF inferiore dello 0.30% per poi salire gradatamente fino a chi ha un reddito superiore“.

Il sindaco Paolo Imparato ha comunicato che verranno eseguiti lavori di manutenzione all’esterno del campo sportivo e negli spogliatoi. Ha aggiunto che per cambiare la pubblica illuminazione in strada basterà chiamare il numero verde e si provvederà alla sostituzione.

