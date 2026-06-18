Verrà presentato sabato 20 giugno a Padula il libro “Tu sei il mio sogno” di Felicia Lione.

Il momento si terrà nei suggestivi Viali di Lavanda di via Taverne a Padula.

Tra relax e natura, l’autrice racconterà la nascita del suo romanzo fantasy, edito da Giunti Editore. La storia, tra leggenda e realtà, narra della piccola Anna che vive nel piccolo paese di Tozzo, abbarbicato su una montagna. Durante il veglione di Capodanno assiste a una stranissima apparizione: una Bestia scende dal campanile della chiesa e si introduce nella casa del suo migliore amico Lorenzo. Un racconto che parla di coraggio, identità e legami invisibili, riuscendo a intrecciare il fantastico con un sottotesto emotivo profondo, adatto a giovani lettori ma capace di coinvolgere anche gli adulti.

L’autrice, originaria di Morigerati, è architetto di formazione: ha candidato il suo primo romanzo al Contest ilmioesordio nel 2016, dove è stato selezionato dal team della Scuola Holden, prestigiosa accademia di storytelling.

L’appuntamento è dalle ore 17,30. Oltre al firmacopie darà possibile assistere ad intervalli musicali e a laboratori di scrittura creativa.

Coordina Claudia Monaco, giornalista della redazione di Ondanews.