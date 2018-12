Padula: domani concerto dell’Orchestra Sinfonica “Claudio Abbado” di Salerno

Si terrà domani, giovedì 27 dicembre alle ore 17.30, presso la Sala dei Granai nella Certosa di San Lorenzo a Padula, il concerto dell’Orchestra Sinfonica “Claudio Abbado” di Salerno, diretta dal Maestro Ivan Antonio, a cura del Comune di Padula, con il supporto di Arte’m, società concessionaria dei servizi museali della Città di Padula.

L’Orchestra Sinfonica di Salerno è stata fondata nel 2016 dal padulese Giovanni Di Lisa ed è formata da 50 giovani professori d’orchestra.

Nell’arco di tre anni di attività ha eseguito circa 40 concerti in Italia e all’estero, con un repertorio che spazia dalle sinfonie più importanti alle più grandi e famose opere liriche di tutti i tempi.

Grande partecipazione di pubblico per i concerti dell’Orchestra, come l’esibizione nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli di Roma al quale presero parte 32 ambasciatori di vari Paesi del mondo.

