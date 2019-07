Padula: dal 6 luglio al via il servizio navetta turistico per visitare la Certosa e il centro storico

Da sabato 6 luglio entrerà in funzione il servizio navetta turistico nel centro urbano di Padula.

Si tratta di un servizio estivo che coinvolge la Certosa di San Lorenzo, il Battistero di San Giovanni in Fonte e tutto il centro storico di Padula.

“Qualche settimana fa abbiamo deliberato per l’istituzione della navetta fino al 31 ottobre – ha dichiarato il sindaco Paolo Imparato – la navetta gratuita sarà disponibile per tre giorni a settimana con una corsa il sabato mattina e due corse la domenica. Si tratta di un’iniziativa che permetterà ai turisti che arrivano in Certosa di visitare il Museo Multimediale, il Museo Joe Petrosino ed il centro storico”.

L’obiettivo, quindi, è quello di aumentare il flusso turistico e le presenze oltre a promuovere e valorizzare i musei civici oggetto dell’accordo di valorizzazione tra il Comune di Padula e il Polo Museale della Campania.

“Utilizzeremo i proventi destinati al Comune derivanti dalla quota dei biglietti per finanziare il servizio – spiega l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo – si tratta di un esempio concreto di investimento per la crescita culturale e turistica di Padula”.

– Elena Francesca Comuniello –