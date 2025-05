Nel cuore della tradizione culinaria italiana, il pastificio “I Sapori del Vallo” con sede a Sassano si distingue per la sua produzione artigianale di pasta, tra cui i paccheri. Questi grandi e spessi tubetti di pasta, tipici della Campania, sono conosciuti per la loro versatilità e capacità di trattenere i condimenti, rendendoli un ingrediente ideale per una varietà di piatti gustosi.

I paccheri possono essere preparati in molti modi: al forno con sugo di pomodoro, ripieni con carne o verdure, ma la loro forma li rende particolarmente adatti a piatti di mare.

La perfetta combinazione di sapori e consistenze può essere raggiunta grazie all’uso di ingredienti freschi e di qualità, che il pastificio “I Sapori del Vallo” si impegna a selezionare con cura. Per l’occasione il pastificio sassanese propone una gustosa ricetta con cui abbinare il proprio formato di pasta: paccheri con gamberi e zucchine.

Questa ricetta semplice ma gustosa mette in risalto la qualità dei paccheri “I Sapori del Vallo” e la freschezza degli ingredienti, unendoli in un piatto che conquista tutti al primo assaggio.

Per prepararli occorrono: un pacco da 500 grammi di paccheri “I Sapori del Vallo”, 300 grammi di gamberi freschi, sgusciati, 2 zucchine medie, 2 spicchi d’aglio, 1 peperoncino fresco (opzionale), 200 ml di pomodorini pelati, olio extravergine d’oliva, sale e pepe e prezzemolo fresco tritato per guarnire.

In una pentola capiente, portate a ebollizione abbondante acqua salata. Aggiungete i paccheri e cuoceteli seguendo le indicazioni sulla confezione, fino a quando saranno al dente.

Mentre la pasta cuoce, scaldate un paio di cucchiai di olio extravergine d’oliva in una padella capiente. Aggiungete gli spicchi d’aglio schiacciati e il peperoncino. Fate rosolare per un paio di minuti. Tagliate le zucchine a rondelle e aggiungetele nella padella. Fate cuocere a fuoco medio per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto, finché non saranno tenere.

Unite i gamberi nella padella e cuoceteli per circa 3-4 minuti, finché non diventano rosa. Aggiungete i pomodorini pelati, schiacciandoli leggermente con una forchetta. Regolate di sale e pepe e lasciate cuocere per altri 5 minuti.

Scolate i paccheri e aggiungeteli direttamente nella padella con il sugo. Mescolate bene per amalgamare i sapori e, se necessario, aggiungete un po’ di acqua di cottura per ottenere la consistenza desiderata. Impiattate i paccheri, guarnite con prezzemolo fresco tritato e un filo d’olio extravergine d’oliva.

“I Sapori del Vallo” ha a cuore il controllo della genuinità delle materie prime e ciò consente di garantire una qualità di pasta che dura nel tempo. I prodotti sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676. CLICCA QUI per consultare il sito e scoprire tutti i formati disponibili.

