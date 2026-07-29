Oxinola Srl, con sede a Polla, cerca tirocinante per settore Amministrazione e Contabilità
Sei una persona precisa, organizzata e desiderosa di crescere professionalmente? Questa potrebbe essere l’opportunità giusta per te!
Cerchiamo un/una tirocinante Amministrazione e Contabilità!
- Sede di lavoro: Oxinola Srl, Polla
Percorso di tirocinio formativo con affiancamento e crescita professionale all’interno dell’ufficio amministrazione e contabilità.
- Titolo preferenziale: laurea triennale o magistrale in materie economiche o giuridiche
Invia il tuo CV a: lavoraconnoi@oxinola.it
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