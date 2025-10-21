Proseguono le iniziative promosse dall’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla salute delle donne, con un Open day in programma domenica 26 ottobre dalle ore 10 nei locali situati nel piazzale della Torre Guevara.

Durante la giornata saranno effettuate 20 ecografie gratuite alla tiroide e al fegato a cura del dottor Nello Buccianti, Direttore di Medicina Interna del “San Carlo”, con il supporto dell’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato. Le visite sono rivolte alle donne che desiderano prendersi cura del proprio benessere attraverso controlli semplici ma fondamentali per la diagnosi precoce di eventuali patologie.

“L’iniziativa – spiega il Direttore Generale Giuseppe Spera – rientra nel più ampio programma di attività che l’Azienda sta realizzando nel mese di ottobre per promuovere la prevenzione e la consapevolezza della salute femminile, in un’ottica di vicinanza e attenzione alle esigenze delle donne. Il nostro impegno è un valore costante, infatti l’Azienda fa parte della Rete nazionale degli ospedali che hanno ottenuto i tre Bollini Rosa assegnati dalla Fondazione Onda come riconoscimento per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online (CLICCA QUI) oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7 alle ore 18 di domani, mercoledì 22 ottobre. In caso di richieste superiori alle disponibilità farà fede l’ordine cronologico di adesione.