Con ordinanza il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha impartito una serie di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Vige l’obbligo di comunicazione di rientro sul territorio di Ottati almeno 48 ore prima per tutti i soggetti che si trovano fuori regione, via PEC o telefonicamente al Sindaco. Gli stessi sono tenuti a fornire copia di un referto di negatività al Covid-19 di data non antecedente le 72 ore precedenti l’arrivo.