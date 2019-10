Novità importanti in arrivo per l’ospedale “Santissima Annunziata” di Sant’Arsenio. L’Asl di Salerno e il Comune, guidato dal sindaco Donato Pica, hanno costituito un tavolo tecnico permanente di confronto per monitorare i programmi di intervento presso la struttura sanitaria di Sant’Arsenio e l’evolversi di tutti i passaggi tecnico amministrativi delle attività che sono previste nel Piano Ospedaliero e sanitario regionale e nell’Atto Aziendale nell’Asl di Salerno. A questo tavolo partecipano la Direzione sanitaria dell’Asl, il dipartimento Psichiatria dell’Asl, il dipartimento delle Dipendenze dell’Asl, l’Ufficio tecnico dell’Asl, il Distretto Sanitario di Sala Consilina, i Servizi Psichiatrici territoriali, il dipartimento di Prevenzione dell’Asl e il Comune di Sant’Arsenio.

Secondo le aspettative dei soggetti coinvolti si potrà così avere un’accelerazione di tutte le procedure di intervento e rilancio avviate.

“L’Asl ha destinato un’ulteriore cifra di 50mila euro per il completamento dei lavori e degli interventi – afferma Pica – necessari per la struttura destinata alla cura delle devianze gravi da Alcolismo ed Azzardo, i cui lavori sono ancora in corso. Siamo alla stretta finale anche per l’assegnazione dell’appalto per gli interventi strutturali previsti all’ospedale SS. Annunziata di Sant’Arsenio poiché siamo nella fase di affidamento dei lavori dell’appalto da oltre 500mila euro“.

Infine, nell’ultimo incontro tra Comune ed Asl, è stato fatto un ulteriore passo in avanti, perché sull’esercizio finanziario 2020 dell’Asl Salerno saranno inserite ulteriori somme (da aggiungersi a quelle già stanziate dalla Strategia Aree Interne, superiori al milione di euro) per l’attivazione dell’Ospedale di Comunità ed Unità Complessa per le Cure Primarie.

I tempi saranno, dunque, brevi perché il Ministro dello Sviluppo Economico ha posto come limite temporale per la spesa delle risorse del progetto Sviluppo Aree Interne il mese di settembre 2020 e questo vuol dire che tutto il progetto di rilancio del plesso di Sant’Arsenio è in via di realizzazione.

– Paola Federico –