In occasione della quinta Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e sui disturbi uditivi dal titolo “Sordità: un problema nascosto” l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza organizza un open day dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei disturbi uditivi.

Martedì 3 marzo sono previste 20 visite gratuite, comprensive di esame audiometrico e impedenzometrico, in programma dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria, padiglione B, secondo piano, dell’ospedale di Potenza.

Il Direttore Generale Giuseppe Spera sottolinea che “la prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini. Aderire a questa importante giornata nazionale significa confermare l’impegno dell’Azienda nella diagnosi precoce e nella presa in carico tempestiva dei disturbi uditivi, troppo spesso trascurati o riconosciuti tardivamente. Un ringraziamento va a tutto lo staff dell’Otorinolaringoiatria guidata dal dottor D’Ecclesia”.

L’iniziativa è promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) e dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), sostenuta dalle associazioni di pazienti e familiari di soggetti ipoacusici, e si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Udito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le patologie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi colpiscono oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo e più di 13 milioni di italiani, con ricadute significative sullo sviluppo nei bambini, sulla produttività negli adulti e sulla qualità dell’invecchiamento. L’impatto sui sistemi sanitari è rilevante, ma la consapevolezza sul tema resta ancora limitata.

Il dottor Aurelio D’Ecclesia, Direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, Centro audiologico e riabilitativo completo per la gestione della sordità anche dal punto di vista chirurgico, evidenzia come “la perdita dell’udito è una condizione che può incidere profondamente sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali e sull’autonomia della persona. Attraverso visite specialistiche e test diagnostici mirati è possibile individuare precocemente eventuali problematiche e avviare percorsi di cura e riabilitazione personalizzati. Intervenire tempestivamente significa ridurre in modo efficace e sostenibile le conseguenze invalidanti”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7.00 alle ore 18.00 del 26 febbraio. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.