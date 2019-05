Ospedale di Polla. Tanti donatori per la raccolta straordinaria di sangue “Aiutaci ad Aiutare”

Grande successo quello registrato questa mattina dall’iniziativa “Aiutaci ad Aiutare“, organizzata dall’associazione “I Ragazzi del Ponte” che questa volta si sono impegnati a dare una mano al Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

In tanti hanno contribuito a sostenere una raccolta di sangue straordinaria recandosi a donare presso il presidio ospedaliero pollese.

47 i donatori aderenti, un ottimo dato per il Centro Trasfusionale del “Curto”, diretto dal dottor Carmine Oricchio, che nel corso del tempo si è contraddistinto per una serie positiva di raccolte che hanno permesso di salvare diverse vite umane in difficoltà, soprattutto durante i periodi in cui la carenza di sangue si è fatta preoccupante.

Ed è proprio il dottor Oricchio, oltre ai membri dell’associazione pollese, ad esprimere vivo entusiasmo per l’ennesima buona riuscita della raccolta straordinaria. “Una grande affluenza con 47 donazioni – dichiara il Responsabile del Centro Trasfusionale -. Grazie a tutti, a I Ragazzi del Ponte e naturalmente alle Associazioni AVIS e FRATRES. Dedichiamo questa ottima giornata a tutte le mamme e soprattutto a quelle che lottano per superare malattie importanti. Auguri!“.

– Chiara Di Miele –