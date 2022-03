Potenziata l’Unità Operativa di Oculistica presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, diretta dal Primario Alfonso Pellegrino.

Su disposizione del Direttore Generale dell’ASL Salerno Mario Iervolino, infatti, dal 16 marzo il reparto di Oculistica ritorna, finalmente, a pieno regime, con la presenza di 4 nuovi medici. A dar manforte al Primario Pellegrino ed al dott. Vincenzo Gagliardi, infatti, giungeranno all’ospedale di Polla lo specialista in Oculistica Giulio Salerno e gli specializzandi Livio Vitiello, Giulia Abbinante ed Alessia Coppola.

“Desidero espressamente ringraziare il Direttore generale dell’ASL Mario Iervolino per aver intercettato in maniera significativa quei bisogni che per il reparto di Oculistica di Polla erano di vitale importanza – dichiara ad Ondanews il primario dell’U.O. di Oculistica di Polla Alfonso Pellegrino -. Purtroppo, a causa soprattutto del pensionamento di alcuni nostri colleghi, l’organico presso il reparto era ridotto all’osso, con l’impossibilità di dare le adeguate risposte ai nostri pazienti. Ultimamente, infatti, l’organico si era notevolmente impoverito, generando problemi enormi nella gestione anche delle attività ordinarie. Ora, invece, grazie alla presenza di quattro nuovi medici, possiamo programmare le nostre attività in maniera funzionale alle esigenze dei nostri pazienti che, in questi ultimi anni, sono cresciuti in maniera esponenziale. Esprimo davvero grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto – conclude il dott. Pellegrino – e l’occasione è propizia anche per registrare con estremo compiacimento il supporto della politica locale che, in toto, si è ritrovata unità nel considerare la problematica della nostra unità operativa ed impegnarsi in maniera costruttiva per la risoluzione dei nostri problemi”.

L’Unità Operativa di Oculistica dell’ospedale di Polla, con i suoi circa 2.000 interventi all’anno, rappresenta un centro di riferimento regionale per la chirurgia refrattiva ed è l’unica, in tutta l’Asl Salerno, a registrare una consistente mobilità attiva, soprattutto in considerazione del fatto che sono tanti i pazienti provenienti anche dal nord della Calabria e dalla Basilicata ad afferire all’ospedale di Polla. Soddisfazione per il potenziamento dell’organico dell’Unità Operativa di Oculistica di Polla è stata espressa anche dal Presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’ASL Michele Di Candia secondo il quale “grazie anche all’arrivo di queste nuove risorse, il reparto di Oculistica ha acquistato la serenità necessaria per continuare a giocare quel ruolo importantissimo che ha sempre giocato in tutta la provincia di Salerno”.