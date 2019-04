Ospedale Agropoli. Ok all’appalto per la fornitura di apparecchiature per le sale operatorie

Con una delibera dell’8 aprile a firma del Commissario straordinario dell’Asl Salerno, Mario Iervolino, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento della fornitura di apparecchiature per le sale operatorie del presidio ospedaliero di Agropoli.

L’importo complessivo della fornitura è pari a 509mila euro, Iva esclusa, e comprende, tra gli altri, l’acquisto di una colonna per laparoscopia 3D, un apparecchio per lavaggio e disinfezione, un apparecchio per anestesia, un tavolo operatorio, due ventilatori polmonari, di cui uno da trasporto, elettrobisturi e una lampada scialitica.

“Dopo la ristrutturazione delle sale operatorie – afferma il sindaco Adamo Coppola – che è stata conclusa nelle scorse settimane, è partito, nei giorni scorsi, a cura dell’Asl Salerno, l’appalto per attrezzarle. Procede quindi il percorso iniziato da alcuni mesi, con l’obiettivo di rifunzionalizzare il presidio sanitario al fine di portarlo ad essere un pronto soccorso medico h24. Si attende, al fine dell’estensione della funzionalità dei servizi di laboratorio Analisi e quello di Radiologia, per portare l’operatività da h 12 ad h 24, l’arrivo di nuovo personale. La struttura è pronta e le attrezzature ci sono, per entrambi i servizi, ma mancano i tecnici. Una carenza, purtroppo, che risulta cronica per la maggior parte, se non di tutte, le strutture ospedaliere campane“.

– Paola Federico –