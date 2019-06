“Osky4aism”, 6000 km a piedi contro la sclerosi multipla. Marco Togni arriva in provincia di Salerno

6000 km a piedi, 259 giorni, 18 regioni. Questo è l’obiettivo di Marco Togni, ideatore di “Osky4aism“, iniziativa benefica partita da Genova nello scorso mese di marzo che partecipa al progetto “Sclerosi multipla: Giovani mamme e bambini” di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla in collaborazione con Associazione Trenta Ore per la Vita onlus a favore delle mamme e future mamme con sclerosi multipla.

Da settimane Marco percorre a piedi l’Italia per sensibilizzare i tanti che incontra sulla sclerosi multipla.

L’intero ricavato della raccolta fondi sarà destinato al progetto che si pone come obiettivo quello di realizzare in 50 città italiane un programma di protezione rivolto ai casi più gravi che non trovano riscontro in determinati contesti territoriali, dove la rete dei servizi sociali e sanitari è carente.

In questi giorni Marco è arrivato in provincia di Salerno. Nella sede provinciale dell’AISM ha incontrato i tanti volontari in azione per dare una mano alla ricerca, mentre domani farà tappa a Paestum dove, nel Parco Archeologico, scoprirà il nuovo percorso realizzato per i disabili. In questa occasione l’ingresso al Parco per i disabili e un accompagnatore sarà gratuito.

– Chiara Di Miele –