Ore di apprensione ad Albanella per la scomparsa del giovane Francesco D’Angelo

Ore di apprensione ad Albanella per la scomparsa del 27enne Francesco D’Angelo.

Il giovane ha fatto perdere le sue tracce due giorni fa. Francesco è residente in Via Piano del Carpine in località Bosco.

Il 27enne è stato avvistato venerdì scorso al Rettifilo di Capaccio Paestum per poi scomparire nel nulla.

Al momento della scomparsa indossava una t-shirt Nike con una felpa legata in vita, un pantalone nero con strisce bianche laterali e scarpe di tela basse di colore celeste.

Non ha portafoglio, borsello, cellulare e documenti.

Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni può chiamare i familiari al numero 366/4353191 o allertare il 112.

– Claudia Monaco –