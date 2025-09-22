L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” aderisce all’(H)open week dedicata alla prevenzione cardiovascolare, promossa dalla Fondazione Onda ETS, con una giornata di visite gratuite, in programma venerdì 26 settembre, negli ambulatori di Cardiologia dell’ospedale di Potenza, padiglione C – 4° piano.

Sono previste 20 visite cardiologiche, con eventuale elettrocardiogramma (ECG) su valutazione medica, dalle ore 9 alle ore 13, riservate a tutte donne che hanno una storia di Sindrome Coronarica Acuta (SCA)-Infarto.

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morte a livello globale. Promuovere l’informazione, la prevenzione, l’adozione di stili di vita sani e la diagnosi precoce di queste patologie, in particolare nei soggetti che presentano fattori di rischio cardiovascolare è essenziale per ridurne il rischio e la mortalità.

“La prevenzione è la più grande alleata contro le malattie cardiovascolari. L’obiettivo di questo open day – spiega il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera – è sensibilizzare le donne colpite da infarto sull’importanza di monitorare periodicamente la salute del cuore e di tenere sotto controllo i fattori di rischio come fumo, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso e stress. L’open day si inserisce nel quadro delle iniziative nazionali di sensibilizzazione promosse da Fondazione Onda, che ha assegnato all’ospedale San Carlo i tre Bollini Rosa, massimo riconoscimento per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, ed è resa possibile grazie alla collaborazione dell’UOC di Cardiologia Medica, diretta dal prof. Eugenio Stabile, impegnata in questa giornata”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7 del 23 settembre alle ore 18 del 24 settembre.

In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.