Online il video del nuovo singolo di Biagio Antonacci e Laura Pausini girato anche a Cinecittà World

Da oggi è online il video “In Questa Nostra Casa Nuova”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Laura Pausini attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Il video è stato girato tra Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, e la stazione ferroviaria Ostiense a Roma e racconta una storia d’amore che si svolge tra varie epoche.

Tre i set utilizzati per le riprese al Parco vi sono la suggestiva Cinecittà Street, strada newyorchese degli anni ‘20, set di Gangs of New York, disegnata dal tre volte premio Oscar Dante Ferretti, il mitico Far West con il suo villaggio di frontiera ed il sommergibile Aquila IV, vero set cinematografico del film U-571, premiato con l’Oscar nel 2001, con Jon Bon Jovi, Matthew McConaughey e Harvey Keitel.

La grande amicizia, la stima, gli eclatanti successi raggiunti hanno portato Biagio e Laura a collaborare varie volte negli ultimi 20 anni. Hanno condiviso i reciproci palchi, duettato in occasioni prestigiose, Antonacci ha scritto alcuni dei più importanti brani del repertorio della Pausini ma non era mai accaduto che un brano venisse ideato e composto dallo stesso cantautore per unire le loro due voci, fino a questo nuovo singolo.

“In Questa Nostra Casa Nuova” (su etichetta Iris distribuita da Sony Music) è nato dal desiderio dei due artisti di continuare a percorrere insieme un momento di condivisione in vista dei concerti di questa estate.

