“Oltre i muri. Altro dai muri”. Domani a Paestum presentazione della campagna “No Wall in Palestine”

Sarà presentata domani, giovedì 28 marzo, presso il Museo Archeologico di Paestum in un evento dedicato alle scuole la nuova campagna di educazione alla cittadinanza globale del VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dal titolo “No Wall in Palestine”.

Attraverso diversi supporti, tradizionali e digitali, la campagna mira a informare e sensibilizzare su quanto sta accadendo ormai da decenni in Palestina, sia dal punto di vista geopolitico, economico e sociale, sia da una prospettiva più concreta, legata alla vita quotidiana delle persone, in particolare dei giovani.

Nel corso dell’incontro, al quale prenderanno parte don Pasquale Martino, direttore della comunità salesiana di Salerno, e Rita Galdi, presidente VIS Pangea Salerno, verrà distribuito il kit didattico per docenti ed educatori è composto da schede relative a diverse materie che offrono spunti, storie, informazioni. Inoltre verrà illustrata da Luca Cristaldi e Claudia Lombardi la piattaforma web che contiene tra le altre cose anche il videogame didattico che consente a una ragazza o a un ragazzo italiani di immedesimarsi in prima persona nella vita di un coetaneo che vive in Palestina, in una città divisa da un muro di separazione. E’ previsto un collegamento con Gigi Bisceglia, rappresentante VIS Palestina, in diretta dal muro di Betlemme.

Alla campagna è legato anche un concorso rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che invita ad esplorare il concetto di “confine”, di “muro” di difesa o di contenimento, ricercare possibili livelli di permeabilità e creare “attraversamenti’ che suscitino nuove modalità di convivenza.

Il VIS è presente in Palestina con i propri progetti da più di trent’anni, lavorando giorno dopo giorno insieme ai salesiani per cercare di migliorare le condizioni di vita della popolazione e di supportarne lo sviluppo attraverso programmi nel settore dell’educazione, della formazione, ma anche in quello agricolo, dell’assistenza psico-sociale e delle energie rinnovabili. E’ un’organizzazione non governativa che dal 1986 si occupa di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale in oltre 40 Paesi nel mondo, è un’agenzia educativa che promuove e organizza attività di sensibilizzazione, educazione, formazione per lo sviluppo e la cittadinanza globale. Muove i propri passi e progetta i propri interventi ispirandosi a San Giovanni Bosco, capace di anticipare i tempi con la sua visione e il suo sistema educativo preventivo, chiave di volta per promuovere i diritti e superare le ingiustizie e le disuguaglianze dell’epoca, ancora oggi attuale in Italia e nel mondo. Ha lo status di organismo consultivo nell’area dei diritti umani riconosciuto dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ed è membro della Fundamental Rights Platform dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali.

– Chiara Di Miele –