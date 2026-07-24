Operazione della Polizia Locale di Potenza contro il commercio abusivo nei pressi dell’ospedale “San Carlo”.

Gli agenti dell’Unità operativa Polizia commerciale e amministrativa, coordinati dal responsabile del servizio, hanno sequestrato oltre 200 paia di calze messe in vendita da ambulanti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Il sequestro è stato disposto ai fini della confisca della merce, mentre nei confronti dei responsabili sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10mila euro. L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare il fenomeno del commercio abusivo e a garantire il rispetto della normativa vigente.

“Il commercio abusivo non può trovare spazio nella nostra città – ha dichiarato la comandante della Polizia Locale Maria Santoro – I controlli proseguiranno con determinazione in tutte le aree sensibili di Potenza per garantire il rispetto delle regole e contrastare un fenomeno che penalizza gli operatori commerciali onesti, altera la concorrenza e compromette il decoro urbano”.

La comandante ha inoltre evidenziato la particolare attenzione riservata alle aree adiacenti ai presìdi sanitari.