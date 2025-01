Secondo posto in Campania per gli alunni del Polo Liceale “Pomponio Leto” alle olimpiadi a squadre di informatica 2024.

Un meritatissimo successo ha coronato il lavoro degli alunni e del docente di informatica anche nel 3° round. I ragazzi dell’indirizzo Scienze Applicate del Polo Liceale “Pomponio Leto” si sono classificati al 63esimo posto su 383 in tutta Italia e come seconda squadra in Campania.

La sana competizione è rivolta agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado e consiste nella risoluzione di diverse tipologie di problemi utilizzando i più comuni linguaggi di programmazione (C, C++ e Python).

La squadra “Malef” è composta da Enio Ammaccapane, Francesco Trezza e Mariele La Bella (sostituta) di 5 A Scienze Applicate e Raffael Andriuolo e Luigi Morrone di 4 A Scienze Applicate.

Ottima la performance anche nella selezione scolastica delle Olimpiadi Italiane di Informatica Individuale: Raffael Andriuolo e Luigi Morrone della classe 3 A delle Scienze Applicate e Anna De Paola e Francesco Grassia di 3 A del medesimo indirizzo sono gli alunni che si sono distinti per le spiccate capacità di intuizione e di problem solving.