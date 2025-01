Vìola il divieto di avvicinamento alla moglie a pochi giorni dall’udienza per un patteggiamento. Per questo motivo ad Olevano sul Tusciano un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia.

Il 42enne era stato allontanato dalla moglie dopo anni di violenze dovute alla gelosia. Nei giorni scorsi, poco prima dell’udienza preliminare, ha avvicinato la sventurata minacciandola e maltrattandola.

La donna ha prontamente avvertito le Forze dell’Ordine che hanno proceduto a bloccare il violento, in stato di alterazione, in un bar. In seguito è rincasato ma il braccialetto elettronico, in piena notte, ha ripreso a suonare segnalando così che l’uomo era nei pressi dell’abitazione della donna.

I militari hanno proceduto a ritirargli la patente per guida in stato di ebbrezza. All’alba è stato sorpreso nuovamente nei pressi dell’abitazione: è scattato così l’arresto.

Il patteggiamento, dunque, è saltato e l’uomo è stato posto ai domiciliari.