Gli agenti della Polizia del Commissariato di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un 35enne ad Olevano sul Tusciano.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 19 grammi di cocaina. La droga era nascosta nella macchinetta del caffè in cucina.

Il 35enne è quindi accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: aveva anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento.