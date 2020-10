Obesity Day. Oggi il live Webinar dell’ASP di Potenza per sensibilizzare la popolazione sull’obesità

Oggi si celebra la XX edizione dell’Obesity Day, annuale giornata dedicata dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI alla sensibilizzazione della popolazione sull’obesità. Quest’anno le restrizioni indotte dall’epidemia Covid costringono ad attuare la giornata in assenza del solito contatto diretto con la popolazione pur svolgendo quel ruolo di sensibilizzazione sul tema dell’obesità con lo slogan di quest’anno “Non diamogliela vinta”.

Durante il periodo di restrizione la Fondazione dell’ADI ha ideato un sondaggio per indagare il vissuto della persona obesa soprattutto sugli effetti emotivi, nutrizionali e sull’attività fisica.

Il centro Obesity Day dell’ASP Potenza ha aderito intervistando (tramite telefono o via web) alcune persone obese già seguite presso gli ambulatori.

Oggi si terrà una sessione online con esperti di Dietetica e Nutrizione Clinica aperta alla popolazione per interrogarsi sulle correlazioni tra obesità e Covid-19 e come le restrizioni del lockdown abbiano influito negativamente sulla qualità di vita dei pazienti obesi.

Il Live Webinar dedicato all’Obesity Day è in programma alle ore 15.00 ed è aperto a tutta la popolazione. Per informazioni e per registrarsi CLICCA QUI

– Chiara Di Miele –