Quando sentiamo “light”, pensiamo subito a una soluzione magica per mangiare bene e restare in forma. Ma attenzione, non sempre è così! Ecco alcuni dei miti più comuni sui cibi light con un pizzico di verità che ti farà riflettere.

I cibi light sono sempre più sani

Lo sappiamo, il termine “light” sembra promettere salute, ma non lasciarti ingannare. Ridurre calorie o grassi non significa che il prodotto sia privo di additivi o zuccheri nascosti. Quindi, uno “yogurt light” potrebbe essere meno grasso ma più zuccherato. Light non significa automaticamente sano. Leggi sempre le etichette! Per dimagrire davvero, non serve solo mangiare light, ma scegliere cibi nutrienti e bilanciati.

I cibi light sono adatti a tutte le diete

Attenzione: non tutti i cibi light vanno bene per tutti. Un prodotto light potrebbe avere ingredienti che non si adattano alla tua dieta, come zuccheri raffinati o carboidrati in eccesso. Quindi, se segui una dieta particolare, fai attenzione! Ogni dieta è unica, e i cibi light non sono sempre la scelta giusta per tutti. Meglio chiedere a un esperto!

I cibi light non contengono zucchero

Molti pensano che i cibi light siano completamente privi di zucchero, ma spesso vengono usati dolcificanti artificiali. E questi non sempre sono l’opzione più sana. Fai attenzione a ciò che c’è dentro! Gli zuccheri possono essere nascosti sotto forma di dolcificanti. Meglio sempre preferire il naturale!