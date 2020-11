Nuovo caso di Covid a Caggiano. Il sindaco chiude il cimitero e sospende il mercato per i generi non alimentari

Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato nel territorio di Caggiano.

Come comunicato dal sindaco Modesto Lamattina si tratta di un concittadino ricoverato presso l’ospedale di Polla da diversi giorni.

Il primo cittadino ha inoltre emesso una nuova ordinanza con cui viene chiuso al pubblico il cimitero comunale, fermo restando gli altri servizi, quali quelli di trasporto, ricevimento e tumulazione, ammettendo la presenza per l’estremo saluto ai familiari più stretti, dotati di dispositivi di protezione individuale e con obbligo di rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Viene, altresì, disposta la sospensione del mercato settimanale per la vendita di generi non alimentari e il divieto di effettuare vendite presso il domicilio (cosiddetta vendita “porta a porta”) di generi non alimentari, fatta eccezione per i beni di prima necessità.

– Paola Federico –