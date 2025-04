La storica associazione di promozione sociale “I Ragazzi di San Rocco” di Sala Consilina ha un nuovo assetto dirigenziale. Nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo, il 7 aprile scorso, è stato eletto il nuovo presidente Andrea Ciociola.

Cresciuto nei ranghi dell’associazione, attore nella compagnia teatrale interna e già tesoriere del sodalizio, Andrea Ciociola raccoglie il testimone da Franco Freda, da sempre presidente de “I Ragazzi di San Rocco” fin dalla fondazione che risale al 3 giugno 1991.

“La guida dell’associazione passa in ottime mani. Andrea Ciociola è cresciuto all’interno de ‘I Ragazzi di san Rocco’; fin dall’adolescenza ne ha respirato e condiviso gli ideali che ispirarono i soci fondatori e che da 30 anni vengono portati avanti – afferma il presidente uscente Franco Freda -. Andrea saprà dare nuovo slancio al sodalizio con nuove idee e tanto entusiasmo”.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo e tutti i Soci della fiducia che hanno riposto in me – dichiara il nuovo presidente Andrea Ciociola -. È un grande onore per me succedere a Franco Freda, cristallino esempio di volontariato sociale che ha dedicato tanta parte della sua esistenza per oltre 30 anni a ‘I Ragazzi di San Rocco’. Il suo esempio, la sua vicinanza, l’apporto del Consiglio Direttivo e di tutti i soci mi aiuteranno ad alleggerire l’onere della presidenza del sodalizio, verso rinnovati traguardi a beneficio della comunità locale, con spirito di volontariato sociale e culturale”

Nel corso della seduta il Consiglio Direttivo de “I Ragazzi di San Rocco” ha completato il nuovo assetto dell’associazione con l’elezione di Carlo Maucioni a vicepresidente, Loredana Paladino nuovo segretario e Anna Freda nella funzione di tesoriere.

“Da sempre l’associazione ‘I Ragazzi di San Rocco’ si distingue per una singolarità, ovvero la capacità di mettere in fecondo rapporto generazioni diverse: nonni, padri, figli. Riproducendo e rimescolando il delicatissimo equilibrio spesso conflittuale nelle famiglie e che qui, invece, è quasi sempre costruttivo ed efficace. Aver ricevuto la fiducia di soci di generazioni diverse è motivo di profondo orgoglio. Abbiamo condiviso l’impegno ad improntare la nostra azione all’insegna del ‘noi più loro’, di una generazione che incontra la successiva o la precedente” dichiara il Vice Presidente Carlo Maucioni.

I rinnovati “Ragazzi di San Rocco” sono pronti, dunque, ad essere ancora protagonisti della crescita civile, culturale e sociale della comunità locale, in costruttiva collaborazione con le istituzioni pubbliche, religiose e con le imprese.