Nuovo acquisto dello Sporting Sala Consilina. Arriva il giovane talento di Polla Luigi Isoldi

Lo Sporting Sala Consilina oltre a dominare nel campionato di serie C1 di calcio a 5 dove guida in beata solitudine la classifica ad un turno dalla conclusione del girone di andata con un vantaggio siderale sulle più immediate inseguitrici non si ferma neanche sul mercato.

Con la riapertura della sessione invernale, nel primo giorno piazza un altro colpo di grande effetto assicurandosi le prestazioni di Luigi Isoldi, 20 anni il prossimo 18 dicembre, di Polla, che arriva dalle esperienze del calcio avendo militato dapprima nella squadra del suo paese in prima categoria e per tre stagioni in eccellenza con il Valdiano.

Una volta scomparso questo sodalizio era finito al Real Palomonte ma ben presto ha deciso di puntare sul Futsal e accogliere la proposta del co-presidente del club nero verde Giuseppe Detta.

Così Isoldi ha deciso di affrontare questa nuova esperienza e il talentuoso calciatore non ci ha pensato due volte a sposare la causa dello Sporting Sala Consilina: “Fin dall’inizio – dichiara- mi è piaciuto il progetto di una società che ha le idee chiare ed è composta da dirigenti di alto profilo come testimonia la classifica che è frutto di un lavoro oculato”.

Alla domanda se ha trovato difficoltà a cambiare disciplina la risposta è chiara: “Pur essendo simili calcio e Futsal rappresentano due entità molto diverse ma grazie alla bravura del tecnico Darci Foletto e degli altri compagni, in queste settimane di allenamento che hanno preceduto il mio tesseramento ho potuto apprendere molte cose e sono pronto a dare il mio contributo in un team davvero fantastico. Non vedo l’ora di iniziare”.

E per Luigi Isoldi il debutto dovrebbe arrivare già sabato sul campo del Futsal Flegrea Pozzuoli nell’ultima giornata dell’andata.

Soddisfatto anche Giuseppe Detta che fin da subito ha puntato sulle qualità tecniche di Isoldi: “Luigi è un giovane del posto – ha dichiarato – e il nostro obiettivo oltre a puntare sempre più in alto e approdare ai campionati nazionali è anche quello di valorizzare i talenti del territorio. Isoldi è uno di questo profilo”.

