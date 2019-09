“In attesa dello studio di fattibilità per il ripristino del primo tratto della Sicignano-Lagonegro, fino a Polla, arrivano buone notizie, almeno sulla carta, per la stazione di Sicignano degli Alburni“. Lo afferma, in una nota, il Comitato per la riattivazione della ferrovia Sicignano-Lagonegro.

“Il sempre attivo senatore Francesco Castiello – affermano i membri del Comitato – in una nota ufficiale inviata all’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile e al direttore territoriale di produzione di Napoli Giulio Del Vasto ha sottolineato che le fermate degli intercity per tutto l’anno richiedono lavori di restyling funzionale delle aree per lo scalo salernitano“.

Tra gli interventi di ammodernamento, oltre ai ben noti innalzamenti dei marciapiedi, indispensabili per la fermata del Frecciarossa 1000 Taranto-Milano, si è paventato un nuovo accesso per la stazione e un idoneo terminal bus per mettere fine al contenzioso tra Trenitalia ed il Comune di Sicignano per le fermate dei sostitutivi presso la stazione.

La nota tende ad accelerare i tempi di esecuzione previsti dalla risposta positiva dell’ing. Gentile, che recita: “si conferma l’impegno di RFI a garantire gli interventi sostenibili per il miglioramento dell’accessibilità al servizio e un restyling complessivo della stazione di Sicignano degli Alburni come già indicato nella risposta del 18 febbraio 2019 alla precedente segnalazione. Gli interventi saranno realizzati entro il 1° trimestre del 2020, se assegnati i finanziamenti previsti“.

– Paola Federico –