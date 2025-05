Gli atleti di nuoto della MetaCentro di San Rufo tornano vittoriosi dalle gare nazionali che si sono svolte a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dal 14 al 18 maggio. I nuotatori e le nuotatrici della MetaCentro che si sono qualificati per la Nazionale hanno dovuto prima affrontare le 8 tappe del 23° Campionale Regionale di Nuoto organizzato dal Centro Sportivo Italiano e hanno dato prova di costanza, impegno e competenza durante tutto l’anno sportivo.

Sono state ben 73 le società sportive e oltre 1500 i partecipanti a Lignano Sabbiadoro a contendersi il podio nei vari stili. In questo contesto la MetaCentro ha portato a casa 7 medaglie vinte da Valerio Pucciarelli, piazzatosi al terzo posto negli stili 50 metri Farfalla – Seniores Maschile e 50 metri Rana – Seniores Maschile e al secondo posto nei 50 metri Stile Libero – Seniores Maschile, Diego Pucciarelli classificatosi secondo nei 50 metri Rana – Juniores Maschile e 100 metri Rana – Juniores Maschile e Andrea Soriero, che vince la medaglia di bronzo nei 50 metri Stile Libero – Seniores Maschile e quella d’argento nei 100 metri Stile Libero – Seniores Maschile.

“La soddisfazione è tanta – commenta entusiasta il coach Agostino Marmo -. Veder crescere e migliorare tappa dopo tappa il nostro team è una grande emozione. Vedere i nostri talenti per le Nazionali e competere con i migliori talenti d’Italia lo è ancora di più”.

L’anno sportivo vede quindi ufficialmente la sua chiusura con il termine delle gare nazionali di Lignano Sabbiadoro, ma come specifica il trainer Marmo “non ci adagiamo troppo sugli allori, nuove emozionanti sfide ci attendono, più carichi e determinati di prima”.

“Complimenti ai ragazzi e ai loro genitori, che li seguono e li sostengono con costanza e passione. Per noi la partecipazione alle Nazionali è una fonte particolare d’orgoglio, anche perché siamo stati tra i pochi rappresentanti della Campania – il commento del Direttore MetaCentro Donato Alberico -. Ciò vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta e speriamo che si avvicinino sempre più persone al mondo della competizione. Partecipare alle gare non è solo volontà di vincere ma è soprattutto un modo per crescere e migliorarsi, che dovrebbe essere un atteggiamento che i giovani e meno giovani dovrebbero avere nella vita in generale, cioè tirar fuori il meglio da noi stessi e in questo lo sport è fondamentale perché aiuta a mettere alla prova i propri limiti e, spesso, a superarli brillantemente”.