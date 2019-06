Numerose auto senza assicurazione. Scattano i controlli a tappeto della Municipale di Sala Consilina

Rispettare le regole impartite dal Codice della Strada, tra cui l’obbligatorietà della copertura assicurativa per qualsiasi genere di veicolo, è buona prassi che serve a garantire l’incolumità dei numerosi utenti della strada e il rispetto della legalità.

A questo proposito negli ultimi giorni continua senza sosta l’impegno messo in campo dagli uomini della Polizia Municipale di Sala Consilina che sono in azione per individuare automobili sprovviste di certificazione assicurativa che circolano nel Vallo di Diano in generale e sul territorio comunale di Sala Consilina nello specifico.

Secondo una stima approssimativa, sintesi del lavoro svolto dagli agenti della Municipale della cittadina capofila, sarebbero numerose le auto che circolano senza regolare copertura assicurativa e che così mettono a rischio la propria e l’altrui sicurezza oltre a non garantire, in caso di incidenti stradali, alcun diritto dal punto di vista risarcitorio.

– Chiara Di Miele –