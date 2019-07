“Notte sicura” a Castellabate. Una Task force della Polizia Locale vigilerà per il rispetto delle norme

A Castellabate scatta il progetto obiettivo “notte sicura“. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, ha approvato il programma di pattugliamento volto a potenziare i controlli anche nelle ore serali per garantire la sicurezza di cittadini e vacanzieri durante la stagione estiva.

Castellabate, meta turistica cilentana per eccellenza, vede un esponenziale afflusso di persone e di veicoli soprattutto nei fine settimana. Il Comune quindi, avvalendosi degli uomini della Polizia Locale e con il coordinamento delle altre Forze dell’Ordine, intende garantire sicurezza e tranquillità, in particolare nelle località di maggiore frequentazione e passeggio anche nelle ore notturne, non coperte dal servizio ordinario di vigilanza. Verranno eseguite sin da questo week-end attività di monitoraggio al fine di evitare lo svolgimento di illeciti, di evitare atti vandalici e di tenere a bada rumori molesti e schiamazzi.

La task force è composta da 14 agenti oltre al Comandante, la dottoressa Manola D’Amato, che parteciperà personalmente al progetto per garantire il raggiungimento degli obiettivi.

“In linea con quanto fatto finora per contrastare fenomeni di malcostume, intendiamo fornire a cittadini e turisti risposte adeguate con controlli mirati su più fronti, quali l’adozione delle norme per la vendita di alcoolici e relative ai commerci ambulanti, l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, il rispetto delle aree pedonali e delle regole stradali, la prevenzione di atti di inciviltà e malcostume – precisa il sindaco Costabile Spinelli -. Continueremo ad investire risorse ed energie in progetti come questo perché è fondamentale, specialmente in un comune frequentato e prestigioso come Castellabate, fornire un servizio capillare di controllo e salvaguardia del territorio“.

– Paola Federico –