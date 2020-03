Nonna Rosetta e i ragazzi di Casa Surace ospiti di Giancarlo Magalli a “I Fatti Vostri”

Ancora una volta i ragazzi di Casa Surace e Nonna Rosetta ospiti di un programma Rai. Questa mattina la nonnina di Sala Consilina, insieme a Beppe Polito (nipote nella vita reale), Daniele Pugliese e Valentina Russo, è stata al centro di un collegamento in diretta nel corso de “I Fatti Vostri”, storica trasmissione della mattina di Raidue.

In studio con il conduttore Giancarlo Magalli c’era invece Alessio Strazzullo, uno dei fondatori di Casa Surace, oltre che scrittore e produttore napoletano.

Nel servizio dedicato alla casa di produzione che opera a metà strada tra Napoli e il Vallo di Diano ci sono state le ultime performance che hanno avuto come protagonista d’eccezione proprio Nonna Rosetta. Sui social, infatti, sono ormai virali i video elaborati e prodotti da Casa Surace e tra questi di recente ha impazzato la clip in cui la nonnina canta le cover dei successi dell’ultimo Festival di Sanremo. Ovviamente i testi sono stati cambiati con i più famosi tormentoni, legati quasi sempre alla cucina e al desiderio continuo della nonna di non vedere il nipote “sciupato”.

Magalli ha poi lanciato l’ultimo video di Casa Surace, quello in cui Nonna Rosetta fornisce utili ma simpatici consigli per evitare il contagio da Coronavirus e la discriminazione tra etnie in un momento tanto delicato per l’intero pianeta. Il video è stato addirittura sottotitolato in cinese.

“Nonna è diventata famosa in Cina con il suo appello contro la discriminazione – ha affermato Strazzullo nello studio de “I Fatti Vostri” – . Ci sono arrivati tantissimi messaggi dalla comunità cinese. Non so quando sarà possibile portare Nonna Rosetta in Cina ad incontrare una nonna cinese“.

“In primavera” ha risposto l’arzilla nonnina valdianese collegata in diretta da casa.

