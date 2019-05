Nonna Rosetta di Casa Surace ospite su Rai 1 del programma “I soliti ignoti”

Nonna Rosetta questa sera ospite del programma “I soliti ignoti” in onda su Rai 1 e condotto da Amadeus.

La celebre nonnina di Sala Consilina era in gioco nella puntata di questa sera sotto le vesti di uno degli otto ignoti.

Scopo del programma, infatti, è indovinare identità nascoste, ciascuna corrispondente a un premio in denaro.

Il concorrente ha indovinato l’identità di nonna Rosetta che figurava come “Nonna canterina sul web” in riferimento al video di “Soldi”, la canzone di Mahmood che è stata interpretata dalla stessa in chiave ironica.

Dopo essere stata scoperta, nonna Rosetta ha salutato Amadeus ed è stata accolta dagli applausi scroscianti del pubblico. La nonnina ha poi salutato e menzionato i ragazzi di Casa Surace.

Si tratta dell’ennesima prestigiosa partecipazione della celebre nonna del Vallo di Diano che spesso ha partecipato a diversi programmi televisivi.

Tantissime le persone del Vallo di Diano che in breve hanno riconosciuto nel programma il celebre volto di Casa Surace.

– Claudia Monaco –