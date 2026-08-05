“Non sprechiamo l’acqua: ogni goccia conta“. Con questo monito il Comune di Caggiano, guidato dal sindaco Modesto Lamattina, in questo periodo di elevate temperature e di maggiore consumo spiega quanto sia fondamentale utilizzare l’acqua potabile con responsabilità, evitando ogni spreco e riservandola agli usi domestici e igienico-sanitari.

Alcuni semplici comportamenti possono fare la differenza:

chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o ci si insapona

utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico

controllare e riparare tempestivamente eventuali perdite

preferire la doccia al bagno

riutilizzare, quando possibile, l’acqua impiegata per lavare frutta e verdura

evitare di utilizzare acqua potabile per lavare cortili, piazzali e veicoli

limitare o annullare l’irrigazione di orti e giardini

non riempire piscine, vasche o altri grandi contenitori con acqua proveniente dalla rete idrica.

La Polizia Municipale sta effettuando controlli sul territorio con gli operatori per verificare eventuali usi impropri dell’acqua potabile. La manomissione dei contatori, degli allacciamenti o degli impianti idrici sarà segnalata alle Autorità competenti e potrà comportare conseguenze penali e civili, oltre al recupero dei consumi e degli eventuali danni arrecati.

“L’acqua è un bene prezioso e limitato. Tutelarla è un dovere di ciascuno di noi e un gesto di rispetto verso l’intera comunità” concludono dal Comune.