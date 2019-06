La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, fino alla concorrenza di 1,7 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, nei confronti di C.C., imprenditore di Eboli, per il reato di “omessa presentazione della dichiarazione”.

Le attività investigative, svolte dei Finanzieri di Eboli, sono scaturite da una verifica fiscale condotta nei confronti di un’impresa operante nel settore del commercio al dettaglio di apparecchi audio e video, ed ha portato a rilevare l’omessa presentazione delle dichiarazioni previste delle imposte dirette e dell’IVA.

In particolare, è stato accertato che il titolare dell’attività commerciale ha omesso di versare, negli anni 2013 e 2014, imposte dirette per oltre 960.000 euro e l’IVA per più di 730.000 euro.

Al termine dell’intervento sono stati sottoposti a sequestro fabbricati e terreni, disponibilità finanziarie nonché quote societarie e/o partecipazioni in altre società per un valore di oltre un milione di euro.

