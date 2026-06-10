Nola Ferramenta, con sede a Sala Consilina, è alla ricerca di personale
Nola Ferramenta è alla ricerca di un commesso/magazziniere.
Requisiti richiesti:
- Titolo di studio: diploma di maturità
- Esperienza di magazzino maturata preferibilmente nello stesso settore o in settori affini
- Magazziniere: 1 anno (preferenziale)
- Attitudine alla risoluzione dei problemi
- Capacità organizzative, negoziali e relazionali
- Affidabilità
- Conoscenza dei moderni sistemi informatici
Sede di lavoro: Sala Consilina
Invia la tua candidatura: info@nolaferramenta.it
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –