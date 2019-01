Neve e temperature rigide. Domani scuole chiuse in alcuni comuni

La neve caduta nel corso della scorsa notte e della giornata e l’allerta meteo della Protezione civile che si protrae fino alle ore 12 di domani, sabato 26 gennaio, hanno costretto diversi Sindaci del Salernitano, ma soprattutto del Potentino, ad emettere ordinanza per la chiusura delle scuole ricadenti sui territori comunali di competenza.

Domani, sabato 26, rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado di Caggiano.

Anche in provincia di Potenza le aule resteranno vuote per la giornata di domani a causa dell’abbondante neve caduta e del pericolo di conseguente formazione di ghiaccio, considerate le basse temperature. Domani non si va a scuola a Potenza, Viggiano, San Martino d’Agri, Viggiano, Picerno, Bella, Brienza, Tito.

– Chiara Di Miele –