Momenti di forte emozione sono quelli vissuti questa mattina presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Lagonegro, che ha visto l’intitolazione di un’aula al suo primo Comandante, il Maresciallo di 1^ Classe Scelto Quirino Picone.

Picone, originario di Avellino, è morto a 53 anni nel 1977 per un malore mentre svolgeva servizio. Dopo aver prestato servizio a Caserta e Palermo, è stato primo Comandante della Sottosezione di Lagonegro dal novembre del 1950. Spiccata professionalità e senso del dovere hanno caratterizzato il suo percorso, tanto da diventare riferimento per la comunità lagonegrese.

Presenti alla giornata commemorativa, tra gli altri, il Dirigente Superiore Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale, la dottoressa Maria Pia Rossi, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Campania-Basilicata, il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, numerosi dirigenti, il Comandante della Sottosezione Salvatore Avagliano, le figlie del compianto Comandante, Annamaria e Rita, ed il nipote Quirino Picone.

Emozione e solennità hanno caratterizzato la mattinata. “Il tempo non cancella ma mantiene la memoria – ha affermato la Dirigente Rossi nel suo saluto – L’alto senso del dovere di Picone sia da esempio per tutti coloro che sono in servizio“.

“È stato un piacere conoscere la famiglia – ha aggiunto il Dirigente Puccia – è un momento importante per loro e per noi“.

“Mio padre è stato una persona onesta – dichiara una delle figlie – amico di tutti, senza scendere a compromessi. Siamo nate in questa caserma e i valori ce li ha trasmessi tutti“.

“Non ho avuto il piacere di conoscerlo ma è stato esempio nel mio percorso accademico – ha detto il nipote – onestà, umanità, professionalità e dedizione alla famiglia sono i suoi principi che oggi celebriamo con riconoscenza“.

L’occasione è stata propizia poi per una visita del Questore di Potenza che ha ringraziato la Polizia Stradale:”Le parole della figlia mi hanno fatto percepire l’insegnamento di questo uomo, è una persona che ha lasciato tanto. Ringrazio la Polizia Stradale di Potenza, colleghi con cui condividiamo belle esperienze operative. Il rapporto tra Questura e Stradale è virtuoso e posso dire che stiamo facendo un ottimo lavoro“.

In seguito è stata scoperta la targa di intitolazione, benedetta dal parroco, ed è stato tagliato il nastro dell’aula. Alle figlie è stato consegnato il decreto di intitolazione dell’aula. L’occasione è stata propizia, ancora una volta, per sensibilizzare le giovani generazioni: è stato infatti allestito un gazebo dove gli agenti hanno dimostrato praticamente alcuni comportamenti errati su strada, come ad esempio lo stato di ebbrezza alcolica. Tra i presenti anche il sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella e i rapprentanti di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza.

GUARDA TUTTE LE FOTO