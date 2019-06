Nasconde nel suo appartamento dosi di eroina e cocaina da spacciare. Arrestato giovane pusher a Salerno

Nell’ambito dei servizi di repressione del narcotraffico nella città di Salerno, la Squadra Mobile – “Sezione Falchi” ha effettuato l’arresto in flagranza di una persona, già nota all’ufficio, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri sera i poliziotti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno effettuato un servizio di prevenzione nel centro cittadino. Insospettiti dall’insolita presenza in un quartiere in pieno centro di persone note alle Forze dell’Ordine in quanto assuntori abituali, dopo un breve servizio di osservazione sono riusciti ad individuare un appartamento meta dei giovani.

I poliziotti hanno così deciso di intervenire e bloccare il proprietario per un’accurata perquisizione domiciliare, che ha confermato i sospetti iniziali.

Nell’appartamento sono state trovate numerosissime dosi di stupefacente già confezionato con 107 grammi di cocaina e 106 grammi di eroina, oltre a bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Inoltre, sono state trovate numerose banconote, ritenute provento dell’illecita attività.

Il 21enne C.P. è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Salerno – Fuorni a disposizione dall’Autorità Giudiziaria competente.

– Chiara Di Miele –