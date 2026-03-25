Nasce ad Atena Lucana una nuova realtà associativa di imprenditori.

L’associazione è costituita con l’obiettivo di perseguire finalità di promozione, sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali del comprensorio, nel concetto di economia e di mercato mettendo al centro il rispetto e il ruolo della persona, della socialità e della responsabilità civile.

ImpresATENA, presieduta dall’imprenditore Antonio De Negro, si propone di svolgere attività di promozione, assistenza e tutela degli associati e di rappresentarli nel rapporto di collaborazione con Enti Pubblici, sindacati, Camera di Commercio e privati, alla ricerca delle migliori energie per lo sviluppo, la cooperazione, i miglioramenti economici e di volontariato per l’intero territorio Vallo di Diano e di promuovere e organizzare studi, ricerche, dibattiti e convegni per formare, gestire e aggiornare sui settori economici, amministrativi e finanziari.

Compongono il direttivo, unitamente al Presidente Del Negro, i vicepresidenti Carmine Santangelo e Pierpaolo Cimino, il segretario e tesoriere Ciro Manzolillo e i consiglieri Nino Cancro, Eleno Cancro, Vincenzo Monzillo e Cancro Giovanni.