Nasce CEPI Salerno, nuova rappresentanza per imprese e professionisti. Massimo Manzione eletto Presidente

Nasce CEPI Salerno. Si è costituita nel pomeriggio di ieri, presso gli uffici di FederCepi Costruzioni, in via Galloppa, la delegazione salernitana della Confederazione Europea delle Piccole Imprese, il sindacato che in questi anni ha cercato di rivoluzionare il modo di fare rappresentanza e formazione nei vari ambiti produttivi, crescendo e radicandosi sempre più in tutti i settori.

CEPI Salerno avrà sede in via Galloppa, presso la sede FederCepi Costruzioni. Presidente è stato eletto l’avvocato Massimo Manzione, che sarà affiancato dal vicepresidente Demetrio Cuzzola e dal tesoriere Aniello Lanzara.

Alla costituzione hanno partecipato i presidenti di tre Federazioni Nazionali di CEPI: Antonio Lombardi per FederCepi Costruzioni, Corrado Martinangelo per Agrocepi e Pasquale Genovese per UIT, l’Unione Italiana Tabaccai.

CEPI è un’associazione sindacale e professionale autonoma, libera, democratica ed apartitica che si propone di rappresentare, tutelare e difendere le piccole e medie imprese. Intende farsi garante dello sviluppo degli interessi economici, sociali, culturali, giuridici e di qualsiasi altra natura dei soggetti delle categorie rappresentate. Fornisce assistenza agli associati negli adempimenti relativi all’organizzazione ed alla gestione delle loro imprese, prestando direttamente servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa, quali quelle fiscali, finanziarie, commerciali, assicurative e quantʼaltro nell’interesse esclusivo e generale degli iscritti.

Associa, ad oggi, 30.000 piccole e micro imprese, offrendo loro tutela sindacale attraverso una rappresentanza nelle sedi istituzionali e una serie di servizi, tra cui quello assicurativo, assistenza legale, agevolazioni con operatori telefonici, istituti di credito, efficientamento energetico, commercializzazione ed internazionalizzazione di prodotti.

– Paola Federico –