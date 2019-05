Muore in ospedale la studentessa di Fisciano che aveva tentato il suicidio con alcune coltellate

Si è concluso nel peggiore dei modi il triste episodio che ha visto protagonista il 1° maggio una giovane studentessa di Fisciano. Questa mattina il cuore della 25enne, ricovera all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, ha smesso di battere.

La ragazza aveva tentato il suicidio infliggendosi diversi colpi all’addome e alla gola con un coltello da cucina. Trovata in una pozza di sangue da un familiare era stata immediatamente trasportata in ospedale dove si era resa necessaria un’operazione. Trasferita poi nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni erano state da subito giudicate gravi.

La 25enne era originaria di Fisciano e studentessa della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno. Sconvolti dall’accaduto i familiari e tutta la comunità.

Per la prematura scomparsa della studentessa tutti i docenti, il personale e gli studenti del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia. In segno di cordoglio, tutte le attività accademiche saranno sospese per l’intera giornata di domani, mercoledì 8 maggio.

– Paola Federico –

Articolo correlato

1/5/2019 – Studentessa di Fisciano tenta di uccidersi accoltellandosi all’addome e alla gola. E’ grave