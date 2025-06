Motori accesi al ValPista Karting Raceway di Teggiano per la seconda edizione del “ValPista Motor Show”.

La manifestazione sportiva di tipo ludico, ricreativa e amatoriale è organizzata dalla Evo Rally e vuole ricordare a due anni dalla scomparsa lo stimato imprenditore che ha lasciato un’impronta indelebile Nicola D’Alto.

Dopo il briefing con il direttore della manifestazione e le prove libere, si sono tenute le tanto attese esibizioni delle auto stradali e delle auto da rally 2wd e 4wd.

Gli spettatori hanno potuto ammirare da vicino le vetture e assistere alle performance dei piloti professionisti giunti da diverse zone del Paese. Due auto per volta si sono esibite su un tracciato ricavato all’interno del kartodromo Valpista con un doppio start/finish, opposti e posizionati su corsie parallele.

Per le auto stradali e le auto da rally a 2 ruote motrici il tracciato per le esibizioni è su asfalto mentre per le auto da rally a 4 ruote motrici il tracciato per le esibizioni è misto, su asfalto per circa il 70% e su terra per circa il 30%.

“Abbiamo deciso di ricordare nostro padre attraverso le sue principali passioni: i motori, lo sport e l’automobilismo – dichiara Gianluca D’Alto – In tempi da record abbiamo organizzato questa manifestazione, fortunatamente abbiamo un team preparato e ognuno sa bene il proprio compito. Quest’anno sono molto onorato perché ci hanno seguito i nostri nipoti e mio figlio. Stanno crescendo insieme al kartodromo e spero che questa passione rimanga anche in loro. Fare appena averlo pensato: questo è uno degli insegnamenti che ci ha lasciato papà. Se c’è il pensiero di poter fare qualcosa e c’è la possibilità, non bisogna pensarci due volte ma bisogna farlo”.

Si continua nella giornata di oggi con altre entusiasmanti esibizioni, lo show finale delle auto stradali e da rally e in serata ci sarà la premiazione.