“Motion to Creativity” è il nome del concorso di idee promosso dalla Concessionaria Cosilinauto, in collaborazione con Casa Surace e Toko Film Festival, rivolto agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Einstein – De Lorenzo” di Potenza.

Questa mattina la cerimonia di premiazione dell’idea vincente si è tenuta nell’Aula Magna dell’Istituto potentino alla presenza del Dirigente scolastico Davide Gravante, di Renato Auleta, titolare di Cosilinauto che ha sede sia a Sala Consilina che a Potenza, di Donato Mancusi, Dealer Manager di Cosilinauto a Potenza, di Daniele Pugliese di Casa Surace, di Alex Ferricelli di Toko e della professoressa Franca Gioia.

I saluti iniziali sono toccati al Preside Gravante che ha ringraziato Cosilinauto e si è complimentato con gli studenti in concorso.

Cosilinauto ha scelto l’ITIS dell’Istituto “Einstein-De Lorenzo” per scrivere la sceneggiatura di un video promozionale di un’auto dei marchi Alfa Romeo e Jeep che i vincitori del concorso gireranno insieme a Casa Surace e a Toko.

“Cerchiamo di far restare i giovani nel loro territorio, perché al Sud abbiamo tanta creatività. Noi speriamo di aver dato ai ragazzi una marcia in più e il nostro desiderio è che tanti di loro possano in futuro diventare professionisti realizzati. A tutti dico di restare sempre umili e di avere la testa sul collo!” ha dichiarato Renato Auleta rivolgendosi alla platea di studenti.

Il premio in denaro messo in palio da Renato Auleta ammonta a 1000 euro che sono stati aggiudicati dalla IV A del Plesso di Picerno con un originale storytelling per uno spot di Jeep Compass. Al terzo posto si è classificata la V A di Picerno mentre al secondo la III I di Potenza. Tutti gli altri partecipanti sono stati comunque premiati con una targa.

“Tutti i lavori sono stati ricchi di creatività – ha aggiunto Daniele Pugliese – e ognuno è diverso dall’altro. La nuova generazione ha la fortuna di avere aziende del territorio che attendono i giovani al termine del percorso scolastico. Ma la scuola serve per potersi addentrare in ogni tipo di lavoro, così come le nuove tecnologie, indispensabili per accedere in quasi tutti i settori”.

“Quando abbiamo letto le varie proposte che ci sono giunte siamo rimasti colpiti dalla tanta creatività, che è un ottimo indicatore e ci fa capire che ci sono l’ingegno e la capacità di mettere insieme vari elementi” ha affermato Ferricelli.

Nei prossimi mesi Casa Surace e Toko lavoreranno insieme ai ragazzi per realizzare il videospot.

