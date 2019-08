Ha sconvolto due Paesi il ritrovamento del corpo senza vita di Simon Gautier, 27enne escursionista francese ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri in un dirupo nei pressi del Pianoro di Ciolandrea a San Giovanni a Piro. Del giovane si erano perse le tracce dallo scorso 9 agosto. Una telefonata al 118 in cui chiedeva aiuto e affermava di essersi ferito alle gambe dopo una caduta è stato l’ultimo contatto con il mondo. Da quel momento, nonostante le ricerche a tappeto per il Golfo di Policastro, su Simon è calato il silenzio. Fino a ieri sera, quando con dolore è stata appresa la notizia del drammatico ritrovamento del suo corpo esanime.

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha subito espresso il proprio cordoglio e quello del Governo alla famiglia dell’escursionista, che da qualche tempo viveva a Roma per studiare ed aveva intenzione di raggiungere a piedi Napoli percorrendo una mappa di sentieri montuosi che è stata fornita agli inquirenti dalla sua coinquilina.

“Con grande tristezza apprendo che il corpo di Simon Gautier è stato trovato senza vita in Italia – dichiara il ministro Le Drian –esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Ringrazio le autorità italiane che si sono mobilitate per trovarlo. Il Centro di crisi e di sostegno del Ministero degli Affari europei ed esteri e la nostra Ambasciata a Roma rimangono a disposizione dei familiari per continuare a sostenerli“.

In queste ore gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico sono impegnati nelle operazioni di recupero del corpo. La zona è particolarmente impervia e questo rende tutto molto più complicato. Il recupero è ripreso alle prime luci dell’alba di oggi.

Il Comune di San Giovanni a Piro ha proclamato il lutto cittadino fino alle ore 8.00 di domani, martedì 20 agosto. Ogni spettacolo o manifestazioni in programma in queste ore sono quindi state sospese.

