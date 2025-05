È stato arrestato il giovane che ieri alla guida della sua Citroen C3 è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la SS 585 Fondovalle Noce, a Lauria.

Si tratta di un 23enne del posto che sarebbe risultato positivo all’alcol test e sotto effetto di sostanze stupefacenti. L’auto condotta dal giovane si è scontrata con una Panda, sulla quale viaggiavano un 25enne di Viggianello, rimasto gravemente ferito e condotto in eliambulanza al “San Carlo” di Potenza, e il 29enne Danilo Bloise, morto sul colpo a causa del forte impatto tra le due auto.

Anche il conducente della Citroen è rimasto ferito nello scontro e resta ora ricoverato in ospedale, piantonato dai Carabinieri.

Resta nel dolore la comunità di Viggianello per la tragica morte di un giovane “esemplare, attivo nella società e di straordinari valori e competenze” come ha affermato l’Amministrazione comunale in un messaggio di cordoglio. Si attende ora la data delle esequie, giornata in cui è stato già annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino.

Articolo correlato:

18/05/2025 – Lauria: incidente stradale lungo la Fondovalle Noce. Perde la vita Danilo Bloise di Viggianello