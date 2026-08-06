L’arte incontra la storia in una cornice d’eccezione. Dal 7 al 29 agosto, il suggestivo Chiostro di San Francesco di Teggiano ospita MonuMentale, la rassegna del Kairos Festival 2026, diretta dal Maestro Giuseppe Giugliano.

Tre appuntamenti a ingresso gratuito per vivere emozioni tra musica e teatro: il 7 agosto appuntamento con “Risonanze”. Duo viola e violoncello con i maestri Giuseppe Giugliano e Thomas Brian Rizzo. Il 27 agosto spazio a “Vibrazioni” con trio voce, viola e pianoforte con i maestri Tiziana Lobosco, Giuseppe Giugliano e Luigi Di Miele.

Infine il 29 agosto si terrà “Connessioni Ancestrali” con la performance teatrale del mentalista Fabrizio Industria.

Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 20:30.

L’Amministrazione comunale di Teggiano e il sindaco Michele Di Candia invitano tutti a partecipare a questo viaggio tra cultura, musica e suggestione nel centro storico del paese.