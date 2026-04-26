Montesano festeggia i cento anni di nonna Concetta Radesca, storico riferimento della comunità
Momenti di festa per la comunità di Montesano che ha celebrato il ragguardevole traguardo dei 100 anni di Concetta Radesca.
La longeva nonnina, originaria del capoluogo, è nata il 25 aprile 1926 ed è stata vera e propria icona del centro storico.
Sposata con Giuseppe De Fina, ha avuto tre figli: Nino, Enrico e Teresa. Ha 7 nipoti e 8 pronipoti per i quali è stata presenza solida diventando un esempio vivente di rettitudine ed amore.
Nonna “Concy”, così affettuosamente ribattezzata dai nipoti, è stata icona del centro storico incarnando i valori di un tempo che rendevano un borgo una famiglia. E’ stata commerciante e la sua bottega rimane ancora riferimento nei racconti della popolazione, simbolo di un passato che sapeva di lavoro, dedizione e resilienza.
Donna dalla forte tempra, instancabile lavoratrice, è stata custode per oltre 50 anni della piccola chiesetta di Sant’Antonio Abate nel capoluogo.
La nonnina, ospite di una struttura a Padula, è stata festeggiata dai suoi familiari e dalla comunità. Per l’occasione ha ricevuto la visita del Sindaco Giuseppe Rinaldi e del consigliere Nico Bianculli che hanno sottolineato più volte il valore storico della nonnina nella comunità montesanese, che rimane memoria viva di un tempo ormai passato. A conclusione, sorrisi, due torte a lei dedicate e i racconti legati alla sua vita e alle radici storiche del paese.
La comunità di Montesano conta quest’anno ben 4 centenari, a testimonianza di un territorio che conserva ancora i segreti di longevità e buona vita.