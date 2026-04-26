Momenti di festa per la comunità di Montesano che ha celebrato il ragguardevole traguardo dei 100 anni di Concetta Radesca.

La longeva nonnina, originaria del capoluogo, è nata il 25 aprile 1926 ed è stata vera e propria icona del centro storico.

Sposata con Giuseppe De Fina, ha avuto tre figli: Nino, Enrico e Teresa. Ha 7 nipoti e 8 pronipoti per i quali è stata presenza solida diventando un esempio vivente di rettitudine ed amore.

Nonna “Concy”, così affettuosamente ribattezzata dai nipoti, è stata icona del centro storico incarnando i valori di un tempo che rendevano un borgo una famiglia. E’ stata commerciante e la sua bottega rimane ancora riferimento nei racconti della popolazione, simbolo di un passato che sapeva di lavoro, dedizione e resilienza.

Donna dalla forte tempra, instancabile lavoratrice, è stata custode per oltre 50 anni della piccola chiesetta di Sant’Antonio Abate nel capoluogo.

La nonnina, ospite di una struttura a Padula, è stata festeggiata dai suoi familiari e dalla comunità. Per l’occasione ha ricevuto la visita del Sindaco Giuseppe Rinaldi e del consigliere Nico Bianculli che hanno sottolineato più volte il valore storico della nonnina nella comunità montesanese, che rimane memoria viva di un tempo ormai passato. A conclusione, sorrisi, due torte a lei dedicate e i racconti legati alla sua vita e alle radici storiche del paese.

La comunità di Montesano conta quest’anno ben 4 centenari, a testimonianza di un territorio che conserva ancora i segreti di longevità e buona vita.